"Przebojowy", "przyciąga", "nie ma innego kandydata dla młodej osoby". Kim są i dlaczego głosowali na Bosaka?

Wyborcom Krzysztofa Bosaka bliżej do Rafała Trzaskowskiego czy Andrzeja Dudy? Reporterzy "Czarno na białym" Artur Warcholiński i Paulina Tomanek spotkali się z wyborcami Krzysztofa Bosaka i zapytali ich, kim są i dlaczego to właśnie jego popierają.

Na finiszu kampanii wyborczej Krzysztofa Bosaka, dzień przed ciszą wyborczą, kandydat Konfederacji wystąpił w Warszawie i Otwocku. – W tej kampanii prezydenckiej Krzysztof Bosak przedzierzgnął się absolutnie w jakąś fantazję o młodym torysie. Zaprzeczył jakby wielu rzeczom w swojej historii, gdzie współpracował z ludźmi ze skrajnej prawicy i skupił się wyłącznie na gospodarce - uważa zajmujący się radykalnymi grupami politolog Collegium Civitas dr Przemysław Witkowski. – Bosak występuje tutaj jako ten, który ich zdaniem na pewno będzie wierny swoim ideałom – dodaje.

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich Krzysztof Bosak podczas spotkania z mieszkańcami Warszawy PAP

"To jest wyborca, który został wychowany w III RP, często jedynak, często młode małżeństwo"

Reporterzy "Czarno na białym" spotkali się z wyborcami Krzysztofa Bosaka, żeby odpowiedzieć na pytania, kim są i dlaczego to właśnie jego popierają. – Zawdzięcza poparcie ideowości, pewnej przebojowości i wierze swoim ideałom – zwraca uwagę jeden z jego sympatyków. – Ma dobry sposób bycia. Ma coś takiego, że przyciąga – dodaje inny. Gotowi oddawać na niego swoje głosy zwracają uwagę na tak zwaną "piątkę Bosaka", w tym między innymi wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u i podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Jeśli chodzi o elektorat Krzysztofa Bosaka, to decydujący jest wiek jego wyborców. Ponad połowa popierających go to najmłodsi wyborcy w wieku między 18 a 29 lat. Im starszy wyborca tym mniejsze poparcie. – To jest wyborca, który został wychowany w III RP, często jedynak, często młode małżeństwo, uważają, że wszystko zawdzięczają sobie, że tak zwane rozdawnictwo jest złe – zwraca uwagę dr Przemysław Witkowski.

Elektorat Krzysztofa Bosaka według wieku TVN24

Takie postulaty Krzysztofa Bosaka, jak akcent na wolny rynek, wolność gospodarczą, swobodę przedsiębiorczości, zmniejszenie ucisku fiskalnego, trafiły do Małgorzaty i Arkadiusza. – Jesteśmy przedsiębiorcami. To my inwestujemy i dajemy państwu pieniądze, żeby mogło obdarowywać innych. To nam się nie podoba – mówi pani Małgorzata, która przyznaje, że pięć lat temu głosowała na Andrzeja Dudę. Aż 39,1 procent elektoratu Krzysztofa Bosaka to wyborcy Andrzeja Dudy z 2015 roku. 33,7 procent wyborców kandydata Konfederacji pięć lat temu nie brało udziału w wyborach.

Elektorat Krzysztofa Bosaka według wyborów prezydenckich w 2015 roku TVN24

Politycy Konfederacji zachęcają do głosowania w drugiej turze

Dr Przemysław Witkowski zwraca uwagę, że prezydent "Andrzej Duda bardzo często odwołuje się do patetyczno-nacjonalistycznych haseł". – Ale w praktyce nie było to realizowane – twierdzi politolog Collegium Civitas. Po pięciu latach te oczekiwania wzbudził, szczególnie wśród młodych, kandydat Konfederacji.

Innym ciekawym elementem jest to, że na Krzysztofa Bosaka zagłosowali w większości ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem. – Klasowo to jest drobnomieszczanin. To osoba, która nie jest jeszcze zamożna, ale bardzo chce i bardzo się stara i próbuje to zrobić – twierdzi dr Przemysław Witkowski. Poseł Konfederacji, zdaniem jego zwolenniczki, ma też bardzo konkretne oczekiwania: żeby Polacy mogli pracować na swoje, żeby młodzi ludzie mieli pieniądze na start, a nie na pracowanie na wszystkich dookoła.

Elektorat Krzysztofa Bosaka według wykształcenia TVN24

Kluczowe więc teraz będzie, który kandydat dotrze do tego młodego, wykształconego elektoratu. Tym bardziej, że polityczni koledzy Krzysztofa Bosaka apelują, by w drugiej turze udział wziąć. Jacek Wilk z Konfederacji zapytany, czy przez "zagryzione zęby" zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego odpowiada, że już kiedyś się w tej sprawie wypowiedział. – Moim zdaniem nie będzie innej opcji, tylko zagryźć zęby i zagłosować: przekreślić obecnie rządzącego Andrzeja Dudę i postawić krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim – powiedział 12 czerwca w rozmowie dla TOK FM.

Autor:Artur Warcholiński, Paulina Tomanek

Źródło: TVN24