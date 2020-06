Kosiniak-Kamysz: Świat będzie obfitował w epidemie. Trzeba powołać Radę Bezpieczeństwa Zdrowotnego

Powołanie Rady Bezpieczeństwa Zdrowotnego to sprawa kluczowa. Bez tego nie będziemy pewni naszego bezpieczeństwa - powiedział w Łowiczu lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz, który we wtorek odwiedza województwo łódzkie.

Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat ludowców na prezydenta, odwiedza we wtorek Łowicz, Łęczycę, Ozorków, Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Kutno.

W Łowiczu mówił, że "współczesny świat będzie obfitował w epidemie, a może i nawet w wojny biologiczne, może dochodzić do zagrożenia zdrowia i życia Polaków", dlatego oświadczył, że jako prezydent zaproponuje powołanie Rady Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Wyjaśnił, że taka rada składałaby się między innymi z ekspertów od polityki zdrowotnej, zdrowia publicznego, epidemiologów, naukowców. - Powołanie takiej rady to sprawa kluczowa. Bez tego nie będziemy pewni naszego bezpieczeństwa na przyszłość - mówił.

W poniedziałek zanotowano największą od początku epidemii liczbę 599 potwierdzonych nowych przypadków. 326 z nich wykryto na Śląsku. Kosiniak-Kamysz odniósł się do sytuacji w tym województwie. Jego zdaniem należy wzmocnić tam inspekcję sanitarną, a laboratoria z innych regionów powinny pracować na potrzeby tego regionu.

Kosiniak-Kamysz zaprasza Dudę na debatę o rolnictwie

Szef ludowców mówił, że w odwiedzanych we wtorek miejscowościach chce rozmawiać między innymi o spółdzielczości, inwestycjach w infrastrukturę czy pomocy dla firm. Jego zdaniem, spółdzielczość to forma własności, która powinna się rozwijać. Przekonywał, że należy na nią stawiać, bo to najlepsza forma własności i działa nie tylko dla zysku, ale także o utrzymanie miejsc pracy.