Kosiniak-Kamysz: ile Andrzej Duda obieca, że zapłacimy Amerykanom?

Jestem zdeterminowany, żeby Polskę wyprowadzić na prostą, żeby było normalnie, żeby każdy był doceniany i każdy miał godne miejsce - powiedział w Korczewie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat na prezydenta. Skomentował także wizytę ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. - Jeżeli chodzi o samą wizytę, to chcę zapytać, ile to nas będzie kosztować. Nie lot, tylko, ile Andrzej Duda obieca, że zapłacimy Amerykanom - pytał.

Kandydat Koalicji Polskiej podkreślał w środę w Korczewie w województwie mazowieckim, że prezydent powinien zabiegać o to, by współpraca, pojednanie, normalność i braterstwo były naczelną zasadą prezydenta Rzeczpospolitej, a przez to naczelną zasadą wszystkich jej obywateli.