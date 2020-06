Kosiniak-Kamysz: nie pozwolę, żeby Jarosław Kaczyński szantażował wyborców

Trwa polityczna wojna domowa w Polsce. Ja się na nią nie zgadzam i mam receptę, jak to uzdrowić - mówił w Koninie kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Odnosząc się do listu Jarosława Kaczyńskiego do członków PiS, powiedział, że "to nieprawda, że tylko Andrzej Duda jest gwarantem wyjścia z kryzysu".