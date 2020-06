Kosiniak-Kamysz: Zawrzyjmy porozumienie. Ponadpartyjne i ponadpolityczne

Kosiniak-Kamysz: polityka zagraniczna to nie robienie sobie selfie z głowami państw

Zaznaczył, że w działaniu prezydenta ogromnie ważne są kwestie dotyczące polityki zagranicznej. Polityka ta - mówił - "to nie robienie sobie selfie z głowami państw, nie spotkania i uściski rąk, tylko to polskie interesy, o które trzeba dbać za granicą". - Dlatego jestem jedynym kandydatem, który wyraźnie stawia sprawę: koniec embarga na polskie jabłka, koniec embarga na polską żywność - podkreślił kandydat PSL.

- Moi drodzy, dzisiaj przyjdą do was fałszywi faryzeusze, którzy słowo wieś wymówią po raz pierwszy może nawet w swojej karierze politycznej, bo nigdy się do tej niezwykłej części Polski nie odwoływali - zwrócił się do zgromadzonych.