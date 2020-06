Kosiniak-Kamysz: Potrzebna jest pomoc prawna. Koniec z Kancelarią Prezydenta, która służy tylko PR-owym zabiegom

Dawne miasta wojewódzkie potrzebują miejsca, w których będzie też możliwość uzyskania informacji, pomocy prawnej, wypełnienia wniosku. To ma służyć obywatelom. Koniec z tą kancelarią, która służy tylko tym PR-owym zabiegom - powiedział w "Faktach po Faktach" Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i kandydat na prezydenta. Odniósł się do propozycji utworzenia filii Kancelarii Prezydenta w 49 miastach.

Jak powiedział, potrzebna jest "pomoc prawna dla pani Stefanii, którą spotkałem w Lesznie, która nie może się doprosić od wielu miesięcy o to, żeby ktoś wytłumaczył jej ten skomplikowany język prawny, pomógł jej napisać wniosek do urzędu"

Lider PSL: ustaw o obniżce VAT-u byłaby jedną z pierwszych inicjatyw

Zaznaczył, że jeżeli marszałek Sejmu nie podejmie tej inicjatywy, to byłaby to jedna z jego pierwszych inicjatyw w roli prezydenta.

- To jest pobudzanie aktywności gospodarczej - ocenił. - Wpływy do budżetu nie muszą tutaj stopnieć bardzo, bo pobudzenie konsumpcji może nadrobić tę różnicę w procentach podatku VAT - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz o handlu w niedzielę

- Młodzi ludzie, którzy chcą wybierać przyszłość w tych wyborach, a nie spory przeszłości, mówią mi o tym: chcielibyśmy odrobić te trzy miesiące, kiedy nie mogliśmy pracować w różnego rodzaju galeriach handlowych, bo one były zamknięte, a my chcemy dorobić sobie trochę pieniędzy - mówił kandydat PSL na prezydenta.

Kosiniak-Kamysz o budowie elektrowni atomowej: dobrze byłoby zapytać Polaków w referendum

Kosiniak-Kamysz odniósł się też do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Po środowym spotkaniu w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem Andrzej Duda zapowiedział, że "w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa między rządami Polski i USA, która umożliwi prace projektowe nad wprowadzeniem konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii w Polsce". Kosiniak-Kamysz pytany, czy jeśli zostałby prezydentem Polski, wsparłby taką inicjatywę, odparł, że rozmowy o małych reaktorach atomowych trwają od dawna pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. - Pytanie, jaki to miałby być reaktor? Gdzie miałby być zlokalizowany? Czy będzie rozmowa z mieszkańcami? Czy będzie to komuś narzucone? Może to jest dobry pomysł - dla mnie jak najbardziej - do zapytania w dniu referendalnym - powiedział lider PSL.