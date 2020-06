Kosiniak-Kamysz: nie zgadzam się na takie traktowanie moich rodaków, na szarganie Polski

Kosiniak-Kamysz: najważniejszym zadaniem jest przywrócenie Polsce braterstwa, normalności, współpracy

- Można to zrobić tylko i wyłącznie wspólnie. To wszystko, co obserwujemy od tylu lat w naszych rodzinach - te niekończące się spory o politykę, kłótnie przy świątecznych stołach, są wyniszczające dla naszej wspólnoty społecznej, narodowej, dla naszej ojczyzny. Dlatego najważniejszym celem jest dla mnie przywrócenie Polsce braterstwa, normalności, współpracy - tego wszystkiego, co stanowi o sile państwa i mądrości jego obywateli. To jest wielkie zadanie, przed którym stoimy my, jako Koalicja Polska, a także my, jako Polacy - mówił prezes PSL.