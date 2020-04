Kosiniak-Kamysz: mój sztab stał się sztabem pomocy Polakom

"Moralnie niegodne, a prawnie nielegalne"

Kosiniak-Kamysz: nie zagłosowaliśmy za tarczą, bo ona jest dziurawa. Proponujemy Fundusz Płynności

- Wszyscy nie zagłosowaliśmy za tarczą, bo ona jest dziurawa - odparł Kosiniak-Kamysz. Mówił jednocześnie, że propozycja jego środowiska politycznego to Fundusz Płynności. - To jest fundusz dający szansę firmom na wypłacenie wynagrodzeń, na zakup towaru. Bez płynności wielkie firmy upadną, średnie firmy upadną i małe firmy upadną. Nie wolno różnicować pomocy dla firmy ze względu na to, czy zatrudnia 5 osób czy 15 osób, tylko ze względu na to, jakie straty ponosi na kryzys - podkreślił lider ludowców.