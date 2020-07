Kosiniak-Kamysz: każdy musi wziąć głęboki oddech po czymś takim

W "Rozmowie Piaseckiego" skomentował, że jest to wynik "poniżej oczekiwań". Przyznał przy tym, że za nim "dziewięć miesięcy ciężkiej pracy" i "kampania, która dawała nadzieję na więcej". - Każdy musi wziąć głęboki oddech po czymś takim, ale myślę, że mam perspektywę wielu lat w polityce. Chciałbym, żeby wynik był lepszy, ale wszystko, co dobre jeszcze przede mną - dodał.

Dopytywany o analizę swojego wyniku, Kosiniak Kamysz powiedział, że od chwili wejścia do wyścigu prezydenckiego kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego "nie było przestrzeni do uzyskania" ani przez niego, ani przez Lewicę "lepszego wyniku". - Wiele osób opozycyjnych, a to byli głównie moi wyborcy, uznała, szczególnie w ostatnim momencie, że trzeba dać szansę temu, który ma największe szanse wejść do drugiej tury i on do niej nie może wejść ze słabym wynikiem - przyznał.