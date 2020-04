Gowin marszałkiem Sejmu? Kosiniak-Kamysz: dla niego nie są ważne stanowiska

Na początku kwietnia Sejm uchwalił głosami Prawa i Sprawiedliwości ustawę, zgodnie z którą głosowanie w wyborach prezydenckich miałoby zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, który ma czas do 6 maja, by zająć stanowisko wobec tych przepisów. Jeśli zaproponuje poprawki lub opowie się za odrzuceniem ustawy w całości, wróci ona do Sejmu.