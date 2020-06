Kosiniak-Kamysz o "głównych filarach" swojego programu. Chce zażegnać trzy kryzysy

Od tej reformy - dodał - chcę "rozpocząć swoje urzędowanie". - Jako prezydent powołam konsylium, które będzie dążyć do zmian w ochronie zdrowia: oddłużenia szpitali, dofinansowania leczenia, podwyżek i odbiurokratyzowania - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że "jako jedyny kandydat przedstawia też zmiany ustrojowe, by zażegnać kryzys polityczny, klincz, wojnę". Szef PSL proponuje między innymi "dzień referendalny", powszechne wybory prokuratora generalnego i ustawy: "antykorupcyjną" i "antysitwową", które miałyby doprowadzić do tego, że "politycy wreszcie będą odpowiedzialni przed obywatelami".

- To jest pakiet obywatelski, z którym idę: zażegnanie kryzysu politycznego, gospodarczego i społecznego - wyliczał.

"Zawsze będę stał na straży dbania o godność drugiego człowieka"

- Zawsze będę stał na straży dbania o godność drugiego człowieka. To jest miara naszego człowieczeństwa - szacunek do drugiego człowieka. I to powinno być naturalne - podkreślił kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta.