"Tylko dobre wybory odbędą się w deszczu, który zmyje chamstwo, obłudę i pazerność obecnej władzy"

"Musimy stworzyć taką Polskę, która łączy wszystkie nasze tradycje, kultury"

- Musimy stworzyć taką Polskę, która łączy wszystkie nasze tradycje, kultury, która daje szansę na wielką przyszłość. Stąd pięć lat temu wyruszył hymn - "Polska budzi się" [to nawiązanie do jednej z piosenek Pawła Kukiza - przyp. red.] do sprawiedliwości, do odpowiedzialności, do życzliwości, do zmiany, która jest zmianą prawdziwą, bo oddaje państwo w ręce obywatela i czyni go gospodarzem, a nie niewolnikiem czy najemnikiem. Stąd wyruszył ruch Pawła Kukiza z ideą wolności i sprawiedliwości - mówił dalej Kosiniak-Kamysz. - I dziś, Paweł, niesiemy sztandar Polski obywatelskiej, Polski równej, Polski wolności i doniesiemy go do bram Kapitolu, do bram Belwederu i zmienimy Polskę na lepsze - dodał, zwracając się do obecnego na konwencji Pawła Kukiza.