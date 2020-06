Kosiniak-Kamysz: Musi być kilka debat wyborczych. Jestem do nich gotowy

Kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz w czwartek w Augustowie (Podlaskie) wezwał kontrkandydatów do debat telewizyjnych. Jego zdaniem powinno się ich odbyć kilka. - Porozmawiajmy o problemach polskich pracowników, przedsiębiorców i rolników - mówił.

Kandydat na prezydenta odwiedził w czwartek Trębki Nowe (woj. mazowieckie), a potem pojechał do Augustowa w województwie podlaskim. Na Rynku Zygmunta Augusta spotkał się z mieszkańcami miasta i z turystami. Podczas wystąpienia wezwał wszystkich kandydatów na prezydenta do wzięcia udziału w debatach wyborczych w różnych stacjach telewizyjnych.

- Nie ma dzisiaj chęci do debaty od wielu kandydatów, nawet od tych, którzy dołączyli w ostatnim czasie. Mówią, że jedna debata wystarczy. Nie. Ja uważam, że musi być kilka, w różnych telewizjach. Ja jestem do nich gotowy – mówił prezes PSL. Według niego nie ma się czego obawiać. - Porozmawiajmy o problemach polskich pracowników, przedsiębiorców i rolników – dodał kandydat na prezydenta.

Kosiniak-Kamysz: mam nadzieję, że wybory będą bezpieczne

Szef ludowców wyraził nadzieję, że mimo ciągle trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 wybory 28 czerwca się odbędą. - Jedne wybory się nie odbyły (...). Mam nadzieję, że te się odbędą i będą bezpieczne, choć to wszystko, co się dzieje w ostatnich dniach, mówię o większej liczbie zachorowań (...) musi nas skłaniać do refleksji – mówił prezes PSL.