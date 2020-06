Kosiniak-Kamysz apeluje do Dudy i Trzaskowskiego: panowie, karty na stół

Podczas wizyty w Giżycku kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił propozycje dla przedsiębiorców. Zaapelował do rywali - ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy i kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego - o wskazanie konkretnych działań, które mają wesprzeć ludzi i branże dotknięte pandemią.

- Inni kandydaci zajmują się naparzanką między sobą, nie ma żadnych konkretów. Panowie: karty na stół! Zwracam się do Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego: jaki macie program dla przedsiębiorców? - pytał w piątek w Giżycku kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL stwierdził, że obecnie trwa na Mazurach pierwszy weekend, w czasie którego przyjechali turyści. Wcześniej przez trzy miesiące branża turystyczna była zamrożona, przez co "brak jest żywej gotówki".

Propozycje dla przedsiębiorców

- Ja proponuję natychmiastowe uruchomienie dla przedsiębiorców linii kredytowej. Potrzebne jest też umorzenie podatków i składek, dlatego wnioskuję po raz kolejny o trzy kolejne miesiące zwolnienia ze składek ZUS i dobrowolny ZUS. To jest szansa na to, że przedsiębiorcy przebrną ten najtrudniejszy moment, jaki mają teraz - mówił Kosiniak-Kamysz.

Do Polek i Polaków zaapelował o "patriotyzm gospodarczy", który ma polegać na spędzaniu wakacji w kraju.

Podkreślał, że natychmiastowego wsparcia potrzebują samorządy, które notują średnio 40 procent spadku wpływów z podatku PIT i 30 procent w przypadku CIT. - Samorządy oczekują wsparcia. Musi być bon inwestycyjny, musi być nowa ustawa o samorządzie, ustawa, która gwarantuje, że pensje dla nauczycieli będą wypłacane z budżetu państwa. To jest pakiet dla samorządowców - mówił szef ludowców. Dodał, że wsparcie rządowe pozwoliłoby samorządom na przykład na zwalnianie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Kosiniak-Kamysz: potrzebny jest wiatr zmian

W otoczeniu szefa ludowców w porcie w Giżycku znalazły się dzieci, które czekały na wiatr, by rozpocząć regaty. Polityk stwierdził, że "Polsce też jest potrzebny wiatr, wiatr zmian, po to, by zostawić dzieciom kraj w lepszym stanie".