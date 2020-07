Kilka tysięcy osób więcej chce zagłosować w drugiej turze wyborów we Francji

W polskich placówkach dyplomatycznych we Francji do głosowania w drugiej turze wyborów zarejestrowało się 16 tysięcy osób. To o około pięć tysięcy więcej, niż w pierwszej, która odbyła się 28 czerwca. Najwięcej głosów zdobył wtedy kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Wszystkie pakiety wyborcze do piątku zostały wysłane do adresatów, którzy chcą otrzymać je pocztą. We Francji, gdzie wybory prezydenckie odbywają się jedynie drogą korespondencyjną, chęć głosowania w drugiej turze zgłosiło o około pięć tysięcy osób więcej niż w pierwszej. W Paryżu zarejestrowało się 10 838 wyborców, pozostali zarejestrowali się w konsulacie generalnym w Lyonie.

Osobisty odbiór pakietów wyborczych możliwy jest do 10 lipca do północy. Wyborcy, którzy nie zgłosili chęci osobistego odbioru w polskich placówkach dyplomatycznych na terenie Francji, otrzymają pakiety pocztą. Jak informuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Twitterze, "wszystkie pakiety wyborcze zostały wysłane i mają być dostarczone do wyborców w ciągu 48 godzin".

Pakiety z głosami należy odesłać jak najszybciej. Można je również dostarczyć osobiście do polskich placówek dyplomatycznych w dniu wyborów 12 maja w godzinach od 7 do 21.

W pierwszej turze w czterech obwodach do głosowania, jakie utworzono we Francji, oddano 8894 ważne głosy. Do głosowania zarejestrowało się wówczas 11 661 osób. Trzy obwody działały w Paryżu i jeden w Lyonie. W pierwszej turze we Francji zwyciężył kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, na którego oddano 48,81 procent głosów. Wyprzedził urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę - 27,67 procent i Szymona Hołownię - 12,54 procent.

Autor:asty

Źródło: PAP