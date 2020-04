Wiceprezes Poczty Polskiej: kompletujemy dwuosobowe zespoły, które dostarczą pakiety

Wielu samorządowców od kilku dni konsekwentnie odmawia przekazywania Poczcie Polskiej spisu wyborców, którego ta się domaga, by móc przeprowadzić wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej. Zdaniem samorządowców nie ma do tego podstawy prawnej. Ustawa o wyborach korespondencyjnych nie weszła jeszcze w życie, pracuje nad nią Senat, który na proces legislacyjny ma ustawowo 30 dni. Termin ten upływa 6 maja.

Gość TVN24 przekazał, że poczta nie posiada jeszcze pakietów wyborczych. - Z tymi danymi, które mamy, powinniśmy mieć około trzech dni, by je doręczyć. Oczywiście będziemy chcieli je dostarczyć najszybciej, jak to możliwe - powiedział Kurdziel. Dodał, że w tej materii "bardzo dużo zależy od instytucji, na które poczta nie ma bezpośredniego wpływu."

"Jesteśmy na etapie kompletowania dwuosobowych zespołów"

Wiceprezes poczty powiedział, że jeśli chodzi o listonoszy, "sprawa jest oczywista - są oni w pracy". - Chodzi o drugą osobę do tego zespołu, ponieważ chcemy, by ten proces był przeprowadzony w sposób budzący zaufanie - dodał.

"Możemy wcześniej dostarczać pakiety"

Grzegorz Kurdziel był także pytany, czy poczta może dostarczać pakiety wyborcze przed uchwaleniem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. - Ta decyzja (Prezesa Rady Ministrów - red.) mówi, że powinniśmy się przygotować do przeprowadzenia tych wyborów. Z naszych opinii prawnych wynika, że możemy wcześniej dostarczać te pakiety. Musi to być tydzień przed ostatecznym terminem wyborów - powiedział Kurdziel.

- Potrzebujemy aktualnej bazy wyborców. Dane, co do zasady, musimy otrzymać w takim czasie, by było bezpieczne rozdystrybuowanie (pakietów - red.) do odbiorców. Apelujemy do instytucji, które zajmują się kwestią legislacyjną, aby nie spowalniać wprowadzania w życie tej ustawy - dodał wiceprezes Poczty Polskiej.