"O tym, kto zostanie prezydentem, zdecydują emocje ludzi w Polsce powiatowej"

Jeszcze przed otwarciem komisji, wyborcy czekali, by oddać głos – zainteresowanie było duże. Reporterzy "Polski i Świata" pojechali do mniejszych miast i wsi zapytać, na kogo stawiają ich mieszkańcy. Pani Celina Rudnik z Woli Ręczajskiej deklaruje, że stawia na Andrzeja Dudę. – Dużo pomógł – mówi i zwraca uwagę, że przyznał trzynastą emeryturę. – I tak ładnie wymawia, taki przystojny jest – dodaje. W powiecie wołomińskim Andrzej Duda zdobył 47,3 procent głosów, Rafał Trzaskowski 26,6 procent.

Dziennikarze pojechali również do Łowicza - tu prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami po ogłoszeniu sondażowych wyników i stąd zaczął kampanię już przed drugą turą. – Od razu powiem, nie polubiłem Dudy – mówi jeden z mieszkańców. - Przyszedł czas na zmiany. To, co się teraz dzieje, to dzielenie społeczeństwa – uważa inny. W Łowiczu prezydent zdobył ponad 45 procentowe poparcie. Rafał Trzaskowski - niecałe 30. Obaj kandydaci właśnie w mniejszych miastach walczą teraz o poparcie.