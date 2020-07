"Jarosław Kaczyński pojawił się wczoraj w polskiej polityce. Straszył Polaków, przedstawił swój plan"

Wczoraj widzieliśmy, że Jarosław Kaczyński pojawił się w polskiej polityce. O tym wywiadzie powinno być dzisiaj głośno - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk. - Jarosław Kaczyński straszył wczoraj Polaków, przedstawił swój plan - mówił. - To jest właśnie wybór, przed którym stoimy: albo po 13 lipca, kiedy poznamy wyniki wyborów, będzie panował niepodzielnie Jarosław Kaczyński, albo nastąpi nowa era w polityce, era zmiany, era normalności, era rozmów - ocenił Tomczyk.

Piątek jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. W decydującej rozgrywce o Pałac Prezydencki pozostają ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obaj kandydaci mają jeszcze tylko czas do północy, by przekonać do siebie wyborców. W nocy rozpocznie się cisza wyborcza, a w niedzielę 12 lipca zagłosujemy w drugiej turze wyborów prezydenckich.

"Jarosław Kaczyński straszył wczoraj Polaków, przedstawił swój plan"

W "Jeden na jeden" w TVN24 szef sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk wskazał, że "wczoraj widzieliśmy, że Jarosław Kaczyński pojawił się w polskiej polityce". - Pojawił się co prawda w telewizji Trwam, ale o tym wywiadzie powinno być dzisiaj głośno, bo to Jarosław Kaczyński straszył wczoraj Polaków, przedstawił swój plan. A ten plan jest bardzo prosty. Jarosław Kaczyński mówił znowu o repolonizacji mediów, czyli de facto o tym, żeby z niezależnych mediów zrobić telewizję publiczną drugą albo trzecią. Mówił też o tym, że będzie wracał do tematu wolności kobiet i aborcji, mówił też, że będzie właściwie zamach na samorządy - mówił Tomczyk.

- Powiedział też, że Rafałowi Trzaskowskiego brakuje polskiego serca i polskiej duszy. Myślę, że dzisiaj o tym wywiadzie powinno być głośno, dlatego że to jest właśnie wybór, przed którym stoimy: albo po 13 lipca, kiedy poznamy wyniki wyborów, będzie panował niepodzielnie Jarosław Kaczyński, albo nastąpi nowa era w polityce, era zmiany, era normalności, era rozmów - ocenił.

Rafał Trzaskowski w piątek rano zauważył, że "Jarosław Kaczyński wyszedł z ukrycia". "I znów przypomniał, jaki jest jego plan: niszczenie samorządów, ograniczanie praw kobiet, wolności mediów i demokracji. Czas skończyć erę Kaczyńskiego. Możemy to zrobić 12 lipca. Teraz albo nigdy. Wszyscy na wybory!" - napisał w piątek rano Rafał Trzaskowski.

Z kolei szef sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Adam Bielan w pierwszej porannej rozmowie "Jeden na jeden" w TVN24 mówił o Rafale Trzaskowskim jako prezydencie, że będzie blokował wszystko, co będzie chciał zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości.

"Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki"

Cezary Tomczyk odniósł się także do ostatnich sondaży. Według najnowszego sondażu telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wyniki urzędującego prezydenta i prezydenta Warszawy są bardzo zbliżone. W badaniu poparcie w drugiej turze dla Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 46,4 procent ankietowanych, a dla Andrzeja Dudy - 45,9 procent. 7,7 procent ankietowanych stwierdziło, że nie wie, na kogo zagłosuje.

- Nasze sondaże mówią o tym, że grupa niezdecydowanych to około pięciu-sześciu procent wyborców. To mniej więcej taka grupa, która w ostatnich 24 godzinach podejmuje decyzje, dlatego ten dzisiejszy dzień na Śląsku, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie jest tak ważny. To jest dzień, w którym trzeba wszystkim mówić jak ważne są te wybory - mówił.

Jego zdaniem, "zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki". - W naszym sondażach Rafał Trzaskowski prowadzi jednym procentem - dodał.

Przypomniał, że kiedy były wybory parlamentarne, Senat udało się wygrać demokratycznej opozycji większością 320 głosów. - 320 głosów zdecydowało, że dzisiaj Senat nie jest w rękach PiS-u - zaznaczył.

- Ci, którzy nie pójdą na wybory, to ci, którzy de facto oddają głos na Andrzeja Dudę. Dzisiaj potrzebna jest pełna mobilizacja. Dzisiaj trzeba dzwonić do znajomych. Dzisiaj trzeba wszystkim przypominać, jak ważne są te wybory, bo być może jest to ostatni dzwonek. Dzisiaj chcę powiedzieć bardzo jasno: teraz albo nigdy. Albo wygramy to teraz albo nie wygramy tego nigdy - apelował.

