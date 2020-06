"Andrzej Duda zapłaci ogromną cenę, jeżeli będzie się takiej debaty obawiał"

Prezydent Duda wyraźnie nie chce przyjść do telewizji TVN i debatować z Rafałem Trzaskowskim - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Skierowane do obu kandydatów zaproszenie na debatę prezydencką zostało wystosowane przez TVN, TVN24, Onet i WP. Siemoniak uznał również, że "wygrana Andrzeja Dudy może oznaczać dalsze pełzanie autorytaryzmu w Polsce i możemy się obudzić w takiej sytuacji, że już nie będzie wpływu na to, kto jest prezydentem".