Siemoniak: Jesteśmy w trudnej sytuacji z kandydaturą Kidawy-Błońskiej. Ja tego nie ukrywam

Małgorzata Kidawa-Błońska też musi ocenić sytuację. Musi powiedzieć, jaki ma plan, i myślę, że to jest horyzont najbliższych dni - mówił w środę w Radiu Plus wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Odniósł się w tej sposób do dyskusji na temat zmiany kandydata tej partii w wyborach prezydenckich.

- Ona też musi ocenić sytuację, ona musi powiedzieć, jak wyobraża sobie dalej kampanię i działanie, więc - moim zdaniem - nie ma co już patrzeć wstecz i się zastanawiać - ma nadal bardzo silny mandat, była wybrana przez 700 delegatów na konwencji w grudniu i ważne jest, co będzie dalej - mówił wiceszef PO.

Kidawa-Błońska "musi powiedzieć, jaki ma plan"

Siemoniak powiedział, że będzie rozmawiał w najbliższych dniach z kandydatką PO. - Jeśli ona powie do mnie, do PO, do wyborców - chcę w tych wyborach kandydować i chcę je wygrać, to żadnych wątpliwości mieć nie będę - powiedział.