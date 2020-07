Grodzki: chcielibyśmy mieć drugą wyspę wolności w Pałacu Prezydenckim

Grodzki: reforma samorządowa była jedną z najlepszych w ostatnim 30-leciu

Marszałek Senatu: NIK musi być instytucją niezależną

- Za chwilę będziemy mieli ciszę wyborczą. Nie jestem skłonny żywić jakieś przekonanie, że ma to jakiś związek (z kampanią - red.), raczej byłbym skłonny żywić takie przekonanie w stosunku do bonu turystycznego – mówił marszałek, wskazując, iż Sejm dotąd nie zajął się poprawkami Senatu do ustawy wprowadzającej bon turystyczny. Izba wyższa zaproponowała m.in. przyznanie prawa do takiego bonu także emerytom.