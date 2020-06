Szymon Hołownia zaprezentował swoje hasło wyborcze

"Czuję się weteranem kampanijnym"

- "Głową i sercem" to będzie nasze hasło, nowe hasło naszej kampanii. Nowej kampanii, bo to już druga nasza kampania w tak krótkim czasie. Czuję się weteranem kampanijnym, jeżeli mogę tak powiedzieć. Brałem udział w większej liczbie kampanii prezydenckich niż choćby Rafał Trzaskowski, to zawsze powód do satysfakcji i dumy - żartował Hołownia.