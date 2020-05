"Parę propozycji, czym można by wydanie Listy Przebojów wypełnić". Hołownia wymienia pięć nazwisk

"Parę propozycji, czym można by najbliższe wydanie Listy Przebojów wypełnić"

Szymon Hołownia przed głównym wejściem do siedziby Trójki przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie odniósł się do sytuacji w radiu. - Nie wiadomo, czy będzie kolejna Lista Przebojów Trójki. Przygotowaliśmy parę propozycji, czym można by te najbliższe wydanie listy wypełnić tak, żeby nie było żadnych problemów z panem prezesem Kaczyńskim, żeby nikt inny się nie zirytował, żeby partia i rząd mogły spokojnie tulić wciąż do piersi naszą udręczoną ojczyznę - powiedział.