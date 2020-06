Równość świadczeń, dłuższy urlop ojcowski, zmiany w alimentach. Hołownia prezentuje program dla rodzin

Trzy filary programu

- Polska rodzina to coś więcej niż ideologiczna refleksja prezydenta Andrzeja Dudy, czy innego polityka - podkreślił. Według Hołowni program "Rodzina 2050" to "nowoczesny program polityki rodzinnej", widzianej w perspektywie kolejnego pokolenia.

"To nie ideologia LGBT zagraża dzisiaj polskiej rodzinie"

Jak dodał, "jeżeli dzisiaj nie zaczniemy wyobrażać sobie 2050 roku jako perspektywy w polityce, tylko będziemy opowiadać bzdury, że dzisiaj podstawowym problemem, jaki dotyka polskie rodziny jest ideologia LGBT, która zdaniem prezydenta, a może też jeszcze wielu jego współpracowników, czyha na wycieraczce przed drzwiami każdego polskiego domu, żeby doprowadzić do jakichś dziwnych myśli i czynów dzieci, to niczego realnie nie rozwiążemy".

- My musimy to zrobić w perspektywie pokolenia. I dlatego potrzebujemy dziś prezydenta, który w perspektywie pokolenia będzie patrzył na rzeczywistość, którego nie będzie interesowało tylko to jak nakłamać, nabujać i nastraszyć ludzi, żeby przeczołgać się przez próg kolejnej kadencji, a później to już się zobaczy, bo przecież to i tak ostatnia - przekonywał Hołownia.