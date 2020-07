Hołownia o symbolu, który "zapamięta na zawsze". "Ta kampania to strasznie smutny widok"

W kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich nie było ani cienia merytoryki, była ostra polaryzacja - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Szymon Hołownia. Jak mówił, mamy "dwie Polski, rozdarte, podzielone murem i bez woli ani z jednej, ani z drugiej strony, żeby ten mur przeskoczyć". Zadeklarował też, że w niedzielę zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, choć nie do końca zgadza się z jego wizją.

- Bardzo źle. Stało się to, o czym mówiłem przed pierwszą turą, apelując o to, żeby spróbować wydrzeć się z wyobrażenia, że Polską może rządzić tylko PiS albo tylko Platforma - odpowiedział Hołownia.

Jego zdaniem w kampanii "nie było ani cienia merytoryki, była ostra polaryzacja". - Symbolem, który zapamiętam na zawsze, były te dwie "debaty", w których kandydaci mówili do pustych mównic swoich konkurentów - powiedział.

Dodał, że "ma takie wrażenie, że nie da się już bardziej Polski podzielić". - Dwie 49-procentowe Polski, rozdarte, podzielone murem i bez woli ani z jednej, ani z drugiej strony, żeby ten mur przeskoczyć. Ta kampania to strasznie smutny widok - ocenił gość TVN24.

Hołownia: nie mam wyboru, oddam głos na Rafała Trzaskowskiego

Hołownia zaapelował "do wszystkich, żeby poszli na wybory i podjęli decyzję". -To jest bardzo ważne, żebyśmy uczestniczyli w demokracji i nie tracili tego nawyku - ocenił.

Przyznał, że "w drugiej turze nie ma swojego kandydata". - Jednak nie do zaakceptowania jest dla mnie sytuacja, w której zagłosuję na Andrzeja Dudę, bo widziałem pięć lat jego prezydentury i nie wyobrażam sobie kolejnych pięciu - zaznaczył.

Zastrzegł jednak, że zrobi to nie dlatego, że zgadza się z wizją kandydata KO. - Zrobię to dlatego, żeby mieć przekonanie, że będą w Polsce jeszcze jakieś wybory, w których będę mógł go pokonać - tłumaczył.