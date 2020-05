"Dwóch panów decyduje o Polsce. Bez żadnego trybu"

Hołownia: gdzie przemawia suweren, skoro liczy się tylko głos Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina?

- Kiedy widziałem dzisiaj te fontanny wazeliny, które wypływały z ust posłów Porozumienia pod adresem największego stratega i przywódcy Jarosława Kaczyńskiego, który w geście współczucia dla Polski tak troskliwie się dziś nad nią pochylił razem z Jarosławem Gowinem i uratowali nas przed klęską, to nie miałem pojęcia, co oglądam: czy to kanał rozrywkowy z wieczornymi programami satyryków, czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej? - mówił, nawiązując do czwartkowych obrad Sejmu, podczas których zdecydowano o ustawie w sprawie wyborów.