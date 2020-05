Jej zdaniem "im większa paleta kandydatów po stronie opozycji, tym większe są szanse na wygraną z Andrzejem Dudą". Sobkowiak zwróciła uwagę, że według najnowszych sondaży wystawienie Trzaskowskiego przez Platformę Obywatelską sprawia, że wygrana Dudy w pierwszej turze "jest już praktycznie niemożliwa". - Ale pierwsza tura to też nie wszystko. Ważne, co się rozegra w drugiej turze – przekonywała.

"Kampania będzie zdecydowana i twarda"

Podkreślił, że kampania wyborcza dopiero się zaczyna. – Właściwie nie ma jeszcze kampanii. My wszyscy czekamy na ustawę, która jest w Senacie – zauważył. Kobosko stwierdził, że sztab Hołowni przyjmuje pierwsze sondaże "spokojnie". - Uważamy, że dopiero za tydzień co najmniej sondaże zaczną pokazywać realną pozycję kandydatów w tej stawce - ocenił.

Gość "Debaty Faktów" przekonywał, że kampania wyborcza będzie "bardzo zdecydowana i twarda". Dodał, że "rozgrywka między kandydatami opozycyjnymi, demokratycznymi o to, kto z prezydentem Dudą będzie miał szansę zmierzyć się w drugiej turze wyborów będzie trwała do ostatnich dni".

"Drogi Rafale, mówimy: sprawdzam"

- Słuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem pierwszego przemówienia prezydenta Trzaskowskiego, między innymi apelu o to, by kandydaci opozycyjni nie walczyli ze sobą wzajemnie – powiedział Michał Kobosko.

- Ja mogę tylko powiedzieć: szanowny panie prezydencie, drogi Rafale, mówimy "sprawdzam". Czy rzeczywiście proponujesz, żeby kandydaci opozycyjni nie kopali się po kostkach, żeby prowadzili kampanię fair – zwrócił się do nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej. Dodał jednak, że takie ataki to nie jest problem dla Szymona Hołowni, ponieważ ma on z nimi do czynienia od początku swojej kampanii.