Szef PKW odpowiada marszałek Sejmu: przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe

Przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych - oświadczył szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak w odpowiedzi na pismo marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Całe szczęście na niepoważne pytanie, poważna odpowiedź - skomentował w TVN24 profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała we wtorek w telewizji państwowej, że skierowała do przewodniczącego PKW pismo z pytaniem, czy Państwowa Komisja Wyborcza jest w stanie zorganizować i przeprowadzić wybory prezydenckie 10 maja. Zrobiła to na pięć dni przed planowanymi wyborami.

W odpowiedzi na to pytanie szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak stwierdził, że przeprowadzenie tych wyborów w takim terminie jest niemożliwe. "Przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych" - czytamy w odpowiedzi szefa PKW przekazanej Polskiej Agencji Prasowej.

"Cieszę się, że w tym całym chaosie przynajmniej PKW zachowuje się poważnie"

- Całe szczęście na niepoważne pytanie, poważna odpowiedź - skomentował w TVN24 profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedział, że "PKW w pewnym sensie musiało takiej właśnie odpowiedzi udzielić, bo każdy racjonalny człowiek wie, że ze względu na kwestie czasowe (...), a przede wszystkim na ryzyko dla osób, które w tych wyborach mają wziąć udział, po prostu organizowanie tych wyborów jest nieludzkie".

- Cieszę się, że w tym całym chaosie przynajmniej PKW zachowuje się poważnie i odpowiedzialnie, co zresztą pan przewodniczący (PKW - red.) już wcześniej mówił w Senacie - dodał.

W obecnym stanie prawnym w dalszym ciągu Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada za przebieg wyborów prezydenckich, ale przepis art. 102 ustawy z 16 kwietnia "o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa" pozbawił ją ważnego prawa – ustalenia wzoru karty do głosowania i zlecenia druku. Obecnie nie ma obowiązującego aktu prawnego, który by na to komukolwiek zezwalał.

Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym

Senat we wtorek wieczorem odrzucił przyjętą przez Sejm na początku kwietnia ustawą przewidującą wybory w pełni korespondencyjne. Izba miała na zajęcie stanowiska czas do końca środy 6 maja. Ustawa trafi do Sejmu. Jej ponowne uchwalenie nie jest przesądzone, wobec zdecydowanego sprzeciwu opozycji i możliwego dołączenia do niej przynajmniej części posłów Porozumienia Jarosława Gowina wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy.

Marszałek Sejmu we wtorek wieczorem zapowiedziała, że w środę rano skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy przesunięcie terminu wyborów będzie zgodne z konstytucją. Powiedziała, że wciąż obowiązuje 10 maja jako termin wyborów prezydenckich "dopóki nie będzie stwierdzenia przez TK, że marszałek Sejmu może przesunąć termin wyborów".

Autor:js/adso

Źródło: PAP, TVN24