Dostali koperty z instrukcją głosowania i kartami, które przypominają te wyborcze. Prokuratura przygląda się sprawie

Wielu mieszkańców Szczecina publikuje w mediach zdjęcia z zaskakującymi przesyłkami, które znaleźli w swoich skrzynkach pocztowych lub po prostu na klatkach schodowych. Na kopertach widnieje napis: "Pakiety Wyborcze", a w środku jest karta do głosowania z nazwiskami wszystkich kandydatów oraz instrukcja do głosowania.

Wyglądają one na pierwszy rzut oka prawdziwie. Szczególnie że przypominają te, które wyciekły niedawno z firmy, która na zlecenie rządu ma składać autentyczne pakiety.

Po informacje na Nowogrodzką

Dopiero po bliższej analizie okazuje się, że pieczątka nie jest prawdziwa, a wydrukowana, instrukcja nakazuje wysłanie kart nie do PKW, a do Ministerstwa Aktywów Państwowych, którego szefem jest Jacek Sasin, odpowiedzialny za przygotowanie wyborów, które miałyby się odbyć 10 maja.

Dodatkowo numery zamieszczone jako kontaktowe, to numery siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej.

Służby oficjalnie nie chcą informować o szczegółach sprawy. Ewa Obarek, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, przyznała jedynie, że prowadzone jest postępowanie sprawdzające – to znaczy, że śledczy weryfikują informacje i sprawdzają, czy w ogóle doszło do popełnienia przestępstwa. - Zbierany jest materiał dowodowy i prowadzone są czynności – powiedziała nam Obarek. Nie chciała odnosić się do kwestii skali zjawiska.