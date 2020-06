Rozczarowanie dla Dudy, Trzaskowski "odwrócił losy swojej partii". #PisząoPolsce

Jak wynika z sondażu late poll, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Amerykański portal Politico pisze, że wynik pierwszej tury jest rozczarowaniem dla urzędującego prezydenta. Druga tura zadecyduje o przyszłości politycznej Polski - tak z kolei uważa dziennik "Guardian". Wielu wyborców opozycji prawdopodobnie zjednoczy się przeciwko urzędującemu prezydentowi - przewiduje agencja Associated Press.

Polityczna przyszłość Polski

Opierając się na przedwyborczych sondażach, trudno było wskazać faworyta pierwszej tury. Jak wskazuje sondaż Ipsos, najwięcej głosów zdobył urzędujący prezydent, ale nie uzyskał połowy wszystkich głosów potrzebnych do zwycięstwa w pierwszej turze. Jeśli wyniki sondażowe okażą się dokładne, to Duda i Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze za dwa tygodnie, 12 lipca, w głosowaniu, które zadecyduje o politycznej przyszłości Polski - pisze "Guardian".

Jeśli Duda wygra w drugiej turze i po raz drugi obejmie urząd prezydenta, to wspierająca go partia Prawo i Sprawiedliwość utrzyma swój niemal monopol na władzę polityczną w Polsce – zauważa agencja Associated Press.