Dwóch kandydatów, dwie strategie. "Przewagę zdobywa ten, kto pokazuje siebie jako męża stanu"

Na spotkaniach z sympatykami po obydwu stronach słychać okrzyki "zwyciężymy" i te same motywujące zwolenników słowa. Jednak przekonywać przekonanych, czyli obecnych na wiecach, nie trzeba. Najważniejsze, by nakłonić do głosowania osoby niezdecydowane. Kluczowe jest stworzenie wizerunku zwycięzcy.