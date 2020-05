Karczewski: będziemy zabiegać, aby wybory odbyły się 17 lub 23 maja

Termin wyborów prezydenckich 10 maja jest bardzo zagrożony - powiedział we wtorek wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał, że pozostają dwa terminy: 17 i 23 maja. Odnosząc się do postawy posłów Porozumienia w sprawie głosowania korespondencyjnego, stwierdził, że jeśli zagłosują przeciwko ustawie, "to znaczy, że rezygnują z członkostwa w Zjednoczonej Prawicy".

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w poniedziałek, że termin wyborów prezydenckich 10 maja jest "raczej trudny do zrealizowania" . Jak dodał, nie jest możliwe przygotowanie tego procesu w ciągu kilku dni. W podobnym duchu o terminie wyborów wypowiadał się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w RMF FM. Ustawa w tej sprawie będzie rozpatrywana na plenarnym posiedzeniu Senatu, które rozpoczyna się we wtorek. W czwartek o jej losach ma ponownie zdecydować Sejm.

"Pozostają dwa terminy: 17 i 23 maja"

Wicemarszałek Senatu przyznał, że jest zwolennikiem wyborów tradycyjnych, jednak nie są one wskazane w sytuacji, w której trwa epidemia. - Nie możemy pozwolić, żeby do wyborów szły osoby, które są w kwarantannie. Dla tych osób lepiej byłoby, gdyby była możliwość głosowania korespondencyjnego - podkreślił.

"Będziemy musieli się zastanowić, co robić dalej"

- Jest to tak fundamentalna sprawa, że ja sobie nie wyobrażam innego posunięcia. Jeśli posłowie będą głosowali przeciwko, to znaczy, że rezygnują z członkostwa w Zjednoczonej Prawicy, rezygnują ze współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, a my będziemy musieli się zastanowić, co robić dalej - powiedział.