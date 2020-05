Politycy PiS o spadku poparcia dla Andrzeja Dudy. "Sondażami nikt wyborów nie wygrał ani nie wygra"

Rozkład sympatii w społeczeństwie się nie zmienił, tylko zmieniła się chęć brania udziału w wyborach - mówił wiceminister Marcin Horała. Odniósł się do ostatniego badania Kantar, z którego wynika, że poparcie dla Andrzeja Dudy spadło o 20 punktów procentowych względem podobnego badania z kwietnia. - Robimy swoje i nie patrzymy na sondaże - powiedział szef komitetu wykonawczego PiS, poseł Krzysztof Sobolewski.

Wyniki majowego badania Kantar wskazują, że gdyby wybory odbyły się za dwa miesiące, to największe poparcie uzyskałby Andrzej Duda, którego wskazało 39 procent badanych, deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach. Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski, który zgromadził 18 procent głosów. Trzecie miejsce należy do Szymona Hołowni, mającego 15 procent poparcia. 8 procent poparcia daje Krzysztofowi Bosakowi czwarte miejsce. Na dalszych pozycjach znajdują się: Władysław Kosiniak-Kamysz (3 procent poparcia), Robert Biedroń (2 procent poparcia), Marek Jakubiak (2 procent poparcia) i Stanisław Żółtek, na którego zagłosowałby mniej niż co setny badany. 1 procent Polaków zadeklarowało wybór innego kandydata, a 12 procent badanych nie ma jeszcze sprecyzowanych preferencji wyborczych.