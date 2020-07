Wybory prezydenckie 2020. Kinga Duda: niezależnie od tego, kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi

Dr Magdalena Żadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego: Już wybory parlamentarne pokazały, że młodzi głosują inaczej. "W tej kampanii bardzo mało słyszeliśmy mówienia do kobiet i mówienia do młodzieży. Nie było obietnic związanych np. z przyszłością ludzi młodych, tych co mieliby do Polski wrócić czy tych, co właśnie myślą o tym, jak urządzić swoją karierę, kiedy z domu się wyprowadzić”.