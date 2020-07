Ostatnie sondaże przed ciszą wyborczą. "Wynik trzeba czytać jako remis"

Sondaż IBRiS dla Onetu

Pracownia przedstawia także wyniki sondażu, ale w wariancie bez niezdecydowanych wyborców. Zastrzega jednak, że "niemalże remisowe wyniki należy odczytywać biorąc pod uwagę przedziały poparcia dla kandydatów". Przyjmując takie założenie, Andrzej Duda może uzyskać poparcie od 46,1 procent do 52,1 procent wyborców, a Rafał Trzaskowski - od 47,9 procent do 53,9 procent.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej"

Zdaniem Dumy, do ostatniego policzonego przez PKW głosu może nie być pewności co do wyniku wyborów. "Może być tak, że zadecyduje 400–200 tys. głosów i nasz sondaż to pokazuje" - podnosi Duma.