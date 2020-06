"Trzaskowski odpowiedział otwartą dłonią na zaciśniętą pięść. Złamał polityczny plan Kaczyńskiego"

Rafał Trzaskowski przełamał panujący od wielu lat podział między elektoratami Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przerzucił kładkę - ocenił w "Faktach po Faktach" były minister i działacz PO Sławomir Nowak. Komentował list kandydata Koalicji Obywatelskiej do członków i sympatyków PiS. - To świetny pomysł i świetny ruch sztabowców - uznał gość TVN24.

"Trzaskowski złamał polityczny plan Kaczyńskiego"

O liście Trzaskowskiego mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Sławomir Nowak, były szef gabinetu premiera Donalda Tuska i były minister transportu. Ocenił, że to "świetny pomysł, świetny ruch sztabowców". - Jest de facto odpowiedzią, wpisuje się w taki zabieg, który próbował zastosować Jarosław Kaczyński, wysyłając list do członków swojej partii - dodał. Prezes PiS pisał w liście między innymi, że ewentualne zwycięstwo kandydata KO oznaczałoby ciężki "kryzys polityczny, społeczny i moralny".

Zdaniem Nowaka "Rafał Trzaskowski wprowadza nową retorykę do polskiej polityki". - Odpowiadając uśmiechem na nienawiść, otwartą dłonią na zaciśniętą pięść, złamał polityczny plan Jarosława Kaczyńskiego, przełamał panujący od wielu lat podział między elektoratami Platformy i PiS-u i przerzucił kładkę do tej drugiej strony - powiedział gość TVN24.

"Kampania Dudy się sypie"

Gość "Faktów po Faktach" wspomniał o poprzedniej kandydatce KO, Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. - Zapłaciła bardzo wysoką polityczną cenę za to, że jako jedyna z kandydatów miała odwagę, by powiedzieć, że wysyłanie ludzi na wybory 10 maja to jest absurd. Postawiła na swoim i za to ma swoje miejsce w historii. To jest kobieta, która powstrzymała opętanego głodem władzy Jarosława Kaczyńskiego - mówił były członek rządu.