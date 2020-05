Grodzki: mam wrażenie, że do rządzących dotarło, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja

Grodzki: mam wrażenie, że do rządzących dotarło, że te wybory nie mogą się odbyć 10 maja

- Natomiast jeżeli Senat zawetuje ustawę, a Sejm to weto podtrzyma, to będziemy w nowej rzeczywistości prawnej. (...) Konstytucja, wbrew temu, co się mówi, przewidziała taką sytuację. Mamy wszystkie kryteria klęski żywiołowej, tylko nie mamy jej ogłoszonej. Mamy opisane, co wtedy mamy robić - 90 dni karencji po ustaniu przyczyn klęski żywiołowej i wtedy wybory - zwracał uwagę.