Sejm nie zajął się głosowaniem korespondencyjnym. Porażka PiS

Prawo i Sprawiedliwość nie zdołało wprowadzić do porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu projektu w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Wśród posłów, którzy głosowali przeciwko, znalazło się trzech z klubu PiS. Trzej inni przedstawiciele tego klubu, w tym Jarosław Gowin, wstrzymali się od głosu. - Nie dopuściliśmy do tego, by igrać z życiem i zdrowiem Polaków - skomentował lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

W poniedziałek Sejm nie zgodził się w głosowaniu na uzupełnienie porządku obrad i nie zajmie się projektem PiS dotyczącym głosowania korespondencyjnego.

W głosowaniu wzięło udział 459 posłów, 228 było za tym, by Sejm zajął się projektem PiS, również 228 opowiedziało się przeciwko, a 3 wstrzymało się od głosu. Wszyscy, którzy głosowali "za" to posłowie klubu PiS. Wśród głosujących "przeciw" byli posłowie klubów opozycyjnych oraz trzech posłów z klubu PiS: Wojciech Maksymowicz, Grzegorz Puda i Michał Wypij. Wszyscy, którzy wstrzymali się od głosu to również posłowie klubu PiS: Jarosław Gowin, Iwona Michałek i Magdalena Sroka. W głosowaniu nie uczestniczył poseł PiS Andrzej Kryj.

Sejm: przerwa w obradach do poniedziałku do 18.30

Początkowo po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbiet Witek ogłosiła przerwę w obradach do wtorku do godziny 15. Jednak około godziny 14 na stronie Sejmu w harmonogramie posiedzenia pojawiła się informacja, że obrady mają zostać wznowione o godzinie 15 jeszcze w poniedziałek. Taki stan rzeczy przedstawił również w rozmowie z PAP wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz15 Piotr Zgorzelski. Powiedział, że informacja o przerwie do wtorku do godziny 15 to była to pomyła marszałek Witek.

Z kolei około godziny 14.30 na stronie Sejmu pojawiła się informacja, że przerwa w pracach izby potrwa do 18.30

Budka: wierzę, że ta mała bitwa wygrana dzisiaj to początek wygranej wojny

Do nieuwzględnienia w poniedziałkowych pracach Sejmu projektu PiS odnieśli się przedstawiciele opozycji.

- To bardzo ważne, żeby mówić jednym głosem, żebyśmy byli w stanie zatrzymać to szaleństwo. Dzisiaj początek nastąpił, opozycja głosowała, jak zawsze w sprawach fundamentalnych, razem. My od samego początku mówiliśmy, że wybory to szaleństwo. Cieszę się, że pan Jarosław Gowin również dołączył do tego głosu. Liczę, że w tej sytuacji będziemy w stanie wspólnie zatrzymać to, co PiS próbuje zafundować Polakom - mówił na konferencji prasowej przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Nawiązał przy tym do złożenia przez wicepremiera i przewodniczącego Porozumienia Jarosława Gowina dymisji.

- Głosowanie w warunkach skrajnie niebezpiecznych, w sytuacji, kiedy państwo i samorząd powinno robić wszystko, żeby walczyć z koronawirusem, a nie zajmować się wyborami. Wierzę, że ta mała bitwa wygrana dzisiaj to początek wygranej wojny, którą toczymy w imieniu tych wszystkich, którzy chcą normalnej, europejskiej, ale przede wszystkim racjonalnej, dobrze zorganizowanej Polski - kontynuował Budka.

- Dzisiaj nie dopuściliśmy do tego, by igrać życiem i zdrowiem Polaków, dzisiaj pokazaliśmy, że zwycięstwo z PiS-em jest możliwe - dodał lider PO.

"Wygrał rozsądek i wygrała demokracja"

Do poniedziałkowej decyzji Sejmu odniósł się także przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Dzisiaj w głosowaniu wygrał rozsądek i wygrała demokracja. Wygrało bezpieczeństwo obywateli i przeświadczenie, że wybory powinny się odbyć w innym terminie niż 10 maja - mówił.

Sejm nie wprowadził do porządku obrad projektu PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego Wojciech Olkuśnik/PAP

Dymisja Jarosława Gowina

Jarosław Gowin poinformował w poniedziałek o złożeniu dymisji, ponieważ jego zdaniem wybory nie mogą się odbyć w zaplanowanym terminie 10 maja. W piątek zaproponował on, żeby wybory odbyły się za dwa lata. Przedstawił wówczas również projekt zmiany konstytucji. Zakłada on siedmioletnią kadencję prezydenta bez możliwości reelekcji oraz jednocześnie przedłużenie kadencji obecnego prezydenta o dwa lata. Opozycja sprzeciwiła się tym propozycjom.

Ogłaszając w poniedziałek decyzję o dymisji, Gowin powiedział, że na stanowisko wicepremiera rekomenduje minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, a Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy.

Propozycje PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego

Posłowie PiS w ubiegły wtorek złożyli projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom. Następnie, posłowie PiS złożyli do projektu autopoprawkę, która zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 roku głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów

Pierwszą turę wyborów zaplanowano na 10 maja, ewentualną drugą na 24 maja.

Źródło: TVN24