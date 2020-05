Sejm zdecyduje w sprawie wyborów korespondencyjnych

Senat we wtorek wieczorem odrzucił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jeszcze we wtorek lider Porozumienia Jarosław Gowin zapowiadał, że nie odrzuci sprzeciwu Senatu, ale w środę wieczorem doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim . Ze wspólnego oświadczenia obu polityków wynika, że Gowin poprze możliwość głosowania w trybie korespondencyjnym. W czwartek o godzinie 9 Sejm wznowi obrady - podczas nich zaplanowane jest głosowanie nad stanowiskiem Senatu.

Do odrzucenia sprzeciwu Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów - o 1 głos więcej niż wszystkich pozostałych głosów (przeciw i wstrzymujących się). Do klubu PiS należy 235 z 460 posłów.

"Ustawa zawiera istotne błędy merytoryczne i legislacyjno-prawne"

"Ustawa zawiera istotne błędy merytoryczne i legislacyjno-prawne. Przewiduje przekazywanie wyborcom kart do głosownia w formie zwykłej przesyłki pocztowej, bez potwierdzenia przez wyborcę, że otrzymał kartę do głosowania. Utrudnia głosowanie wyborcom przebywającym poza miejscem zamieszkania oraz wyborcom przebywającym za granicą" - wylicza Senat.

Senat podkreśla również, że "ustawa oparta jest na błędnym przeświadczeniu, że wybory można przeprowadzić w stanie epidemii, a wiele wskazuje na to, że uchwalona została właśnie po to, by wykorzystać epidemię do przeprowadzenia wyborów z pozorną kampanią".