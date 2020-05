Na 10 maja zaplanowana jest pierwsza tura wyborów prezydenckich. Senat pracuje obecnie nad ustawą przyjętą przez Sejm, która przewiduje, że głosowanie zostanie przeprowadzone wyłącznie w sposób korespondencyjny. Tymczasem w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który nadzoruje Pocztę Polską, przyznał, że termin wyborów prezydenckich 10 maja jest "raczej trudny do zrealizowania", a szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził, że "mamy w tej chwili trudną sytuację polityczną".

"Dymisja prezydenta w pewnej mierze zapewniłaby normalne wybory w przyszłości"

Stwierdził, że w kwestii ewentualnego przesunięcia terminu wyborów powinny być rozważane scenariusze "najbardziej legalne, czyli zgodne z prawem i zapewniające ludziom normalną możliwość uczestnictwa w wyborach". Wskazywał tu na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub dymisję prezydenta. Odniósł się w ten sposób do poniedziałkowych doniesień Onetu, który napisał, że obóz PiS rozważa dymisję prezydenta Andrzeja Dudy po to, by przesunąć wybory.