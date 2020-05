Wicepremier o nowym terminie wyborów. "Mam nadzieję, że odbędą się wcześniej niż w lipcu"

Jeszcze w czerwcu mogą się odbyć wybory w trybie korespondencyjnym - mówił w czwartek w RMF FM wicepremier Jacek Sasin. Komentował wspólne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina o zmianie terminu wyborów.

"Wszystko zależy od tego, kiedy Sąd Najwyższy wyda postanowienie"

Sasin stwierdził też, że jeśli ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie, to pakiety wyborcze w czerwcu "trafią do wyborców 7 dni przed wyborami, tak, żeby można było ich użyć i zagłosować w trybie korespondencyjnym w dniu wyborów". - Opieramy się na tym, co mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ufamy panu ministrowi. Pan minister bardzo wyraźnie mówi, że dzisiaj pójście do lokali wyborczych byłoby z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego niebezpieczne i rekomenduje głosowanie korespondencyjne - mówił Sasin. Dodał, że "ustawa mówi, że potwierdzenie odbioru pakietu nie jest wymagane".