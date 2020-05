"Poczta Polska nie rozpoczęła dystrybucji pakietów wyborczych"

22 kwietnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 , że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już drukuje karty do głosowania na podstawie decyzji premiera wydanej - jak mówił - "w oparciu o ustawę 'antycovidową'", która nakazała państwowym firmom, takim jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Poczta Polska przygotowanie do tych wyborów, tak aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym".

"Pakiety będą roznoszone przez dwuosobowe zespoły"

"Pakiety będą roznoszone przez dwuosobowe zespoły, w ich skład wejdzie: listonosz i osoba towarzysząca, którą będzie inny pracownik Poczty" - przekazała. Dodała, że "obecnie jest bardzo duże zainteresowanie pracowników dołączeniem do zespołów dystrybuujących pakiety, będzie to dodatkowe źródło dochodu dla nich". "Nie poszukujemy kandydatów spoza Spółki" - zaznaczyła.

Ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z tą ustawą minister aktywów państwowych ma m.in. po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.