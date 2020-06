"Osoba bez maseczki otrzyma kartę wyborczą" i prawdopodobnie mandat

Pełnomocnik do spraw organizacji głosowania w stolicy łączy się z przedstawicielami osiemnastu dzielnic. Tak wyglądają przygotowania do wyborów w Warszawie. Jest o czym rozmawiać, bo jeszcze nigdy miasto nie organizowało wyborów w czasie pandemii. Są nowe wytyczne i zalecenia. - Prosimy wyborców, aby jeśli to możliwe, brali ze sobą własne długopisy – mówi pełnomocnik do spraw organizacji wyborów i referendów Łukasz Pardyga. Chodzi o to, żeby ograniczyć do minimum kontakt z przedmiotami w lokalu.