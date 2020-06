Terlecki: Trzaskowski odrobił straty Kidawy-Błońskiej dzięki Gowinowi

Rafał Trzaskowski zawdzięcza Jarosławowi Gowinowi obecną sytuację i to, że odrobił starty swojej poprzedniczki - ocenił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, gdyby wybory prezydenckie odbyły się w maju "można przypuszczać, że Platformy by już nie było, bo rozpadłaby w rezultacie rozliczeń".

"PiS się boi, wyraźnie czuje, że te wybory mogą przegrać"

"To Gowin jest tym troublemakerem, wichrzycielem"

- Ale pan marszałek Terlecki jest bardziej szczery, zawsze mówi to, co ma w sercu i na języku. I mówi jaka jest prawda, że to Gowin wsadził kij w szprychy Zjednoczonej Prawicy, że to Gowin próbował dogadywać się z opozycją, co było szokiem dla reszty Zjednoczonej Prawicy - mówił poseł Lewicy.