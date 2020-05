W tej chwili trwają poszukiwania rozwiązania, które byłoby zgodne z konstytucją - bo na tym nam bardzo zależy - i umożliwiło przeprowadzenie wyborów prezydenckich - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Przyznał, że "jest wola", by zrobić to "jak najszybciej".

Czarnecki: trwają poszukiwania rozwiązania, które byłoby zgodne z konstytucją

"Jesteśmy przekonani, że będzie dalej funkcjonował rząd większościowy"

Pytany, czy porozumienie Gowin-Kaczyński nie jest już aktualne, skoro poszukiwane jest nowe rozwiązanie dotyczące wyborów, odparł: - Co do porozumienia z Porozumieniem, to powiem w ten sposób: jesteśmy przekonani, że będzie dalej funkcjonował rząd większościowy, że będziemy mieć dalej większość w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i że obie strony będą szukać tego, co łączy, a nie tego co dzieli. Jak przekonywał, "tę dobrą wolę obie strony wykazały parę dni temu i w dalszym ciągu ta dobra wola istnieje".