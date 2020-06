Biedroń: Duda patrzył jak Macierewicz bawi się żołnierzami jak ołowianymi żołnierzykami

Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń w Kłodzku mówił między innymi o "wielkiej niesprawiedliwości, która spotkała pracowników służb mundurowych". Przypomniał, że w 2016 roku decyzją rządu PiS żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego "odebrano w całej Polsce siedziby". - Zostali wyrzuceni z miejsc, w których mogli się spotykać. Te resztki żyjących jeszcze żołnierzy, bohaterów Wojska Polskiego, zostało pozbawionych czci i godności. Tego, co w życiu żołnierza jest najważniejsze. I zrobił to we współczesnej Polsce minister obrony. Minister, który jak nikt inny powinien wykazywać się wrażliwością i szacunkiem dla swoich żołnierzy - mówił Biedroń.