Biedroń: w czasie pandemii szczególnie widać, jak potrzebujemy dobrych gospodarzy

Tutaj ludzie już od kilku pokoleń wiedzą najlepiej, że nic o was bez was. Że jak się ma dobry pomysł i się ze sobą współpracuje, to można robić piękne rzeczy - mówił kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń w Łodzi. - I te wybory będą nadzieją na taką zmianę, że razem możemy góry przenosić i będziemy to robić - dodał.

Robert Biedroń spotkał się w piątek z mieszkańcami Łodzi. Jak mówił, "to miasto, które powstało na marzeniach. Miasto, które w całej Polsce jest symbolem tego, że 'da się'". - Jak się ma marzenia, nadzieję, determinację to jesteśmy stworzyć tak piękne miejsce, jakim jest Łódź - powiedział Biedroń.

Kandydat Lewicy na prezydenta mówił, że "tutaj ludzie już od kilku pokoleń wiedzą najlepiej, że nic o was bez was. Że jak się ma dobry pomysł i się ze sobą współpracuje, to można robić piękne rzeczy". - Musimy zacząć robić takie rzeczy w całej Polsce. I te wybory będą nadzieją na taką zmianę, że razem możemy góry przenosić i będziemy to robić - mówił Biedroń.

Konferencja Roberta Biedronia na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi PAP/Grzegorz Michałowski

Biedroń: dzisiaj w czasie pandemii szczególnie widać, jak potrzebujemy dobrych gospodarzy

Polityk Lewicy ocenił, że "dzisiaj, w czasie pandemii, szczególnie widać, jak potrzebujemy dobrych gospodarzy, jak potrzebujemy państwa i samorządu, który jest dobrze zorganizowany". - I w Łodzi jak na dłoni widać, że ci dobrzy gospodarze są. W Łodzi te inicjatywy związane z ratowaniem miejsc pracy, ze wsparciem przedsiębiorców, z testowaniem mieszkańców, dały impuls i przykład dla całej Polski, jak mamy działać w tych trudnych czasach - stwierdził europoseł.

Jak dodał, "nie można tego powiedzieć o obecnym rządzie premiera (Mateusza) Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości, który najnormalniej w świecie nas zawiódł". - A przecież wszyscy liczyliśmy na to, że w tych trudnych czasach ta pierwsza pomoc, pierwsza fala wsparcia, pójdzie właśnie ze strony państwa, które ma środki i instytucje do tego, by ratować miejsca pracy, przedsiębiorców, wesprzeć samorządy, szpitale i biały personel. Pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują - kontynuował.

Biedroń: w czasie pandemii szczególnie widać, jak potrzebujemy dobrych gospodarzy TVN24

Biedroń: zabrakło prezydenta Dudy, który powinien być liderem narodu

Robert Biedroń dodał, że "zabrakło także prezydenta (Andrzeja) Dudy, który powinien być liderem narodu, społeczeństwa". - Powinien w tych trudnych czasach pokazać, że potrafi nas wszystkich zebrać jako wielką wspólnotę i będzie miał pomysł na to, jak sprawić, by nikt z nas nie został z tyłu - mówił polityk Lewicy. - By nikt z nas nie poczuł, że ta pandemia sprawia, że los naszej rodziny, naszych najbliższych jest zagrożony - dodał.

- Wiemy, że bezrobocie rośnie w dramatycznym tempie, że w samym tylko kwietniu 150 tysięcy nowych bezrobotnych zarejestrowało się w urzędach pracy. Wiemy, że bezrobocie do końca roku będzie sięgało dwóch milionów osób, że już dzisiaj firmy ogłaszają kolejne masowe zwolnienia. I sami samorządowcy sobie nie poradzą - mówił Biedroń.

