"Po erze budowy kościołów i świątyń musi nastąpić era budowy przedszkoli i szpitali"

"To nie jest Polska godności, to jest Polska pogardy"

- Dzisiaj praktycznie każdy powiat boryka się z problemem braku personelu: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Za rządów prawicy - w ciągu ostatnich dziesięciu lat - zlikwidowano 740 łóżek w szpitalach zakaźnych. To jedna trzecia wszystkich łóżek w szpitalach zakaźnych w Polsce. Dzisiaj znów widzimy jak na dłoni, jak potrzeba silnego, dobrze zorganizowanego państwa, z dostępem do szpitala dla każdego - wskazywał. - A są dziś takie miejscowości, województwa, gdzie kobiety, żeby dojechać do ginekologa, do podstawowej opieki medycznej, muszą dojeżdżać 50-60 kilometrów - dodał.

Zdaniem Biedronia "to nie jest Polska godności, to jest Polska pogardy". - To nie jest Polska, której chcemy, to jest Polska, z którą musimy walczyć. Szkoda czasu na jałowe spory, bo prawica próbuje nas znów wprowadzić w dyskusję, która jest nikomu niepotrzebna. Prawica znów dyskutuje o hołocie, o wzajemnym obrażaniu się, o tym, kto jest lepszym i gorszy sortem. A my na lewicy chcemy budować wspólnotę. Zamiast zajmować się obrażaniem, chcemy budować kolejne szpitale. I mamy na to plan - przekonywał.