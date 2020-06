Biedroń: kiedy dzieje się krzywda, naszym obowiązkiem jest stać po stronie sprawiedliwości

Często politycy mówią, że zależy im na Polsce, że nie jest im wszystko jedno. Ale kiedy przychodzi rozwiązywać podstawowe problemy ludzi, to na to im nie wystarcza czasu. Nam nie jest wszystko jedno - mówił w Opolu Robert Biedroń. Kandydat Lewicy odniósł się również do sprawy sędziego Tulei.

- Kiedy oni się kłócą między sobą w parlamencie, kiedy oni się obrażają nazywając siebie hołotą, dzieląc się na gorszy i lepszy sort, kiedy widzimy te wszystkie gorszące obrazki z polskiej polityki, ci młodzi ludzie za mną i miliony młodych ludzi w naszym kraju pytają: co z tą Polską? Co z nami, co z naszą przyszłością? - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Opola Robert Biedroń.

- Często politycy mówią, że zależy im na Polsce, że nie jest im wszystko jedno. Ale kiedy przychodzi rozwiązywać podstawowe problemy ludzi, na przykład kwestie śmieciówek, kwestie braku mieszkań, kwestie suszy, kwestie katastrofy klimatycznej, kwestie edukacji, to na to im nie wystarcza czasu - podkreślił. Dodał, że zawsze znajdą się powody, żeby się tym nie zająć.

Robert Biedroń w Opolu PAP/Krzysztof Świderski

"Nam nie jest wszystko jedno"

- Szczególnie młodzi ludzie pytają dzisiaj polityków: jaka przyszłość w Polsce nas czeka. Czy będziemy żyli w kraju, w którym nikt nie będzie zmuszał nas do tego, kogo mamy kochać i w co mamy wierzyć. Czy będziemy żyli w kraju, w którym będziemy mieli szansę znaleźć dach nad głową, kiedy będziemy chcieli się usamodzielnić. Czy w końcu będziemy oddychać czystym powietrzem - mówił kandydat Lewicy na prezydenta.

Podkreślił, że "na to najczęściej rządzący Polską politycy nie mają odpowiedzi, albo nie mają odwagi powiedzieć jasno i wyraźnie: nie będziemy klęczeli przed biskupami, będziemy walczyli o najlepsze powietrze w Europie, sprawimy, że szkoła będzie bardziej praktyczna, a mniej teoretyczna, zbudujemy w końcu mieszkania, które będą miały tani czynsz".

- Nam nie jest wszystko jedno, bo my wierzymy, że nic o was bez was, że musimy ze sobą rozmawiać, że w trudnych chwilach musimy być ze sobą solidarni - powiedział Biedroń.

"Naszym obowiązkiem jest stać po stronie sprawiedliwości"

- Kiedy dzieje się krzywda, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, wszyscy solidarnie musimy powiedzieć, że stoimy za czymś murem. Dlatego dzisiaj stoimy murem za sędzią Igorem Tuleyą - mówił w Opolu kandydat Lewicy na prezydenta.

- Kiedy komuś dzieje się krzywda, to naszym obowiązkiem jest stać po stronie sprawiedliwości, prawa, godności, szacunku do drugiego człowieka - podkreślił Biedroń.

We wtorek rozpatrywany był wniosek Prokuratury Krajowej w sprawie uchylenia immunitetu warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie przychyliła się do wniosku. Decyzja jest nieprawomocna.

Autor:js/kab

Źródło: TVN24