"Uratujemy porodówkę". Biedroń i Kosiniak-Kamysz jednym głosem w Kraśniku

Biedroń: bohaterstwo pielęgniarek i położnych musi być godnie wynagradzane

Kandydat Lewicy Robert Biedroń oświadczył, że, "cała Polska mówi dzisiaj o Kraśniku w kontekście znikającego Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego". - Ten oddział głosami radnych PO i PiS-u nie będzie funkcjonował (...). Argumentem na zamykanie tego oddziału jest to, że szpital jest zadłużony na 20 milionów złotych. Ale jak to 20 milionów złotych ma się do 300 milionów dla (Łukasza) Szumowskiego? Jak to się ma do dwóch miliardów dla telewizji (Jacka) Kurskiego? (...) Ma się nijak - przekonywał kandydat Lewicy.